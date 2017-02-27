印度議員：印視兩岸各自為獨立實體

面對大陸官媒認為印度試圖打「台灣牌」以「抗中」，印度下議院執政黨議員米納近日表示，印度將台灣與中國看待為「兩個獨立的實體」。

印度執政的印度人民黨（BJP）下議院議員米納（Harish Chandra Meena）近日接受印度「外交廣場」（Diplomatic Square）訪問時，作以上表示。

米納去年有機會訪台後，體認印度與台灣間的互補，返回印度後積極推動，終於在去年12月16日在印度國會設立「印度與台灣國會友誼論壇」（ITPAF），希望透過與立法院「台灣與印度國會議員友好協會」的積極互動，增進台印關係，強化商貿與其他合作。

在美國總統川普質疑「一個中國」政策的合理性後，印度一些與台灣的經貿、文化與教育往來，甚至日前「台印國會議員友好協會」會長、民進黨立委管碧玲率領訪團到印度訪問，都被中國大陸一些黨媒、官媒批評為印度試圖「打台灣牌反中」。

印度政府因中國大陸當局不承認「一個印度」，而從未替大陸當局的「一中」背書，

米納在受訪時強調，印度與台灣發展關係，絕非以犧牲中國大陸為代價，「它們（台灣與中國大陸）是兩個獨立實體」。

他又說，「我們（印台國會友誼論壇）並未試圖成為一個反中的遊說團體。」台印國會議員的互訪，純粹只是為了國家發展和改善人們的生活品質。

米納指出，由於台灣和印度一樣都是民主國家，共享東方文化，印度可以和台灣擁有多元關係。雙邊可提升在貿易、教育、旅遊和其他方面的關係，這些領域雙邊一起合作並成長的可能性是巨大的。

因此，米納說，「印台國會友誼論壇」希望蒐集有利於台印雙方的想法和利益。

米納認為，印度與台灣合作，最主要的領域是科技合作。印度總理莫迪提出「來印度製造」（Make in India），希望為印度人民創造就業機會，台印能在資訊科技、微晶片或哪些方面合作，他不是科技專家，可由政府和產業專家來決定。

米納指出，台灣在廢棄物管理、污染控制、發展現代農業技術、有機農業、食品加工、高階地震預警系統等領域相當專精，這些領域被證實已非常良好地發展，印度可從中受益，當然要向台灣學習。

另外，米納說，他和其他國會議員曾訪問過台灣的大學，提供非常好的教育環境，有超過1100名印度學生在台灣就讀，雙方也可在教育上加強合作。

至於印度是否不再以北京為中心，印台關係逐漸獨立出來，米納表示，「印台國會友誼論壇」不是政府或黨的代表團，這必須由政府間去決定。「印台國會友誼論壇」正透過台印國會議員的來往，看雙方可為對方做什麼，向政府提出建議，努力推動印台建立更好聯繫。

他也呼籲台灣人民多到印度看看，共同推動台印友好發展與關係。1060227

(中央社)