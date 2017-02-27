文化部：避免社會對立 中正紀念堂228閉館

我要評比

228事件今年屆滿70周年，綠營「去蔣化」行動再起。27日中正紀念堂有許多遊客在此搶拍照。（鄧博仁攝）

文化部長鄭麗君27日表示，為尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂2月28日閉館一天，文化部將持續促進社會討論，提案修法，正式推動轉型。在中正紀念堂轉型修法未完成前，往後每年2月28日都會循此模式辦理。

鄭麗君說，我們理解社會各界對中正紀念堂轉型有所期待，也有不同意見，這是台灣推動轉型正義必須面對的課題，我們將盡速舉辦相關討論活動，期盼社會各界理性對話。我們也呼籲各界以同理心追思紀念所有受難先輩，共同正視歷史。

(旺報)