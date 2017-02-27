WBC》「鋒式指導」 紅藍球幫打者練專注力

陳金鋒細心指導打者。（中華棒協提供）

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中華隊昨日進行赴日移地訓練的首場熱身賽，靠投手群的有效壓制，終場以2比0完封社會人球隊日本新藥隊，但打線熄火，因此今天全隊也特別加強打擊練習，今年以教練身份加入中華隊的陳金鋒，除了幫打者調整姿勢，也用特別方法強化打者的專注力。

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昨日中華隊雖靠7投完封對手，但打擊沒有發揮，全場敲出8支安打也吞下10K，其中前6局只有3支安打，第7局才靠鄭達鴻、林哲瑄與胡金龍的接連安打突破僵局，今天練習時，全隊也針對打擊進行加強。

中華隊打擊教練陳金鋒，今天不僅細心調整球員的握棒及打擊姿勢，也加強球員專注力，在球上做紅色和藍色的記號，隨機餵球，並要求球員只揮擊紅球，藉由此方式，提醒中華隊打者仔細看球，靠著「眼到、手到」才能打得更好。

(中時電子報)