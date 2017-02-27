刺青客止步？日本泡湯文化禮節多
日本人熱愛泡湯，對他們來說，泡湯不僅可以清潔身體，更是紓壓、放鬆的好辦法。而在日本泡湯也有不少禮節和禁忌須遵守，若是身上有刺青的人通常不能進入公共浴池泡湯。
日本旅遊資訊網站LIVE JAPAN報導指出，日本的澡堂為裸體共浴，穿泳衣或內衣泡湯是違反禮節的。而在進入浴池前，先用溫水將身體沖洗乾淨再泡湯是基本禮儀，除了能讓身體習慣熱水溫度，也能保持公共衛生。此外，女性也必須先卸妝才能泡湯。
泡湯時，包裹身體的浴巾請放入籃子內，而私人的小毛巾也不可浸泡入浴池內，可放於頭頂上，或是浴池旁。由於浴池是眾人放鬆身心的場所，潑水、玩水等行為違反禮節。
泡湯後，請先以毛巾將身體和頭髮擦乾，再前往置物櫃，避免溼答答的身體直接走入更衣室，會造成他人困擾。而使用完沖洗室後，應將周遭沖洗乾淨，避免有肥皂泡沫的殘留。
LIVE JAPAN表示，日本人普遍對刺青圖騰感到不舒服，甚至害怕，容易聯想到黑社會、反社會等印象，因此在日本泡湯有個禁忌，有刺青的人通常不能進入浴池泡湯。許多溫泉業者甚至會在門口貼公告謝絕刺青客，為避免臨時被請出場外，入場前最好先和工作人員確認「刺青Tattoo」是否可進入。
(中時電子報)
文章來源：Live Japan
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