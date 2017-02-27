高市長照服務一指通 護理機構與GIS結合
高雄市衛生局網站設計將全市145家護理機構的資訊與GIS結合，市民可以選擇居住的行政區，瞭解該區機構數、服務內容、地址、電話，更可聯結到機構的網頁，選擇適合的護理之家或居家護理所，相當方便。
衛生局表示，老年人口持續攀升，高雄市老年人口於去年12月達到13.44%，高齡人口呈現比全國（13.2%)略快且有增加趨勢；推估今年年長照2.0需求人口從4萬2837人，增加至8萬2993人。
衛生局表示，透過網站，市民可先評估家中患者的照顧方式為居家或機構式，建議收集資料與實地訪查，運用衛生局網站所提供的各區護理之家與居家護理所，並參考該局公布最新機構評鑑與督考等級結果，實地探訪機構環境，做為多方選擇及考量，讓家人及患者得到最貼切的照護。
衛生局指出，因應政府長照2.0在地老化政策，高市護理之家與居家護理所自去年至今快速成長，至今年1月止，開業的一般護理之家有67家，開放床數4497床（含日照50床、呼吸依賴床10床），平均佔床率83.4%。
居家護理所也因應長照政策，不僅數量增加至目前78家，更有43家已受居家安寧訓練，18家與健保局合約居家安寧。
(中時)
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