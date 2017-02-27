奧斯卡壓軸大烏龍 負責認證的資誠道歉

本屆奧斯卡金像獎頒發最佳影片獎項時擺烏龍，接受主辦單位美國影藝學院委託得獎名單認證的資誠國際有限公司為此致歉，並說要調查烏龍到底是怎麼發生的。

美國影藝學院（AMPAS）發布由資誠國際有限公司（Pricewaterhouse Coopers , PwC ）署名的聲明指出，誠摯向「月光下的藍色男孩」（Moonlight）、「樂來越愛你」（La La Land）、兩位頒獎人，以及收視頒獎典禮的觀眾致歉。

聲明說，交給兩位頒獎人華倫比提（Warren Beatty）與費唐娜薇（Faye Dunaway）的得獎名單信封是錯的，一經發現錯誤後隨即更正，目前資誠正在調查烏龍事件是怎麼發生的，並對此深感遺憾。

聲明同時也感謝美國影藝學院，負責頒獎典禮轉播的美國廣播公司（ABC），以及典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）與入圍者，及時把整個場面給穩下來。1060227

(中央社)