休傑克曼宣傳羅根 千名粉絲擠爆101周遭
好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華今晚在台北101水舞廣場與台灣粉絲見面，現場湧進千名觀眾，101二樓、旁邊的停車場二樓、頂樓，也都擠滿人潮。
「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華昨天抵台，兩人在台短暫待3天，宣傳新片「羅根」，今晚兩人在台北101水舞廣場舉行「羅根」台北粉絲見面會，由於今天仍是連續假期，現場湧進上千名粉絲，只為一睹巨星風采。
休傑克曼這次是二度來台，派屈克史都華則是首次來台，晚間101水舞廣場紅毯兩側早已擠滿人潮，有民眾站在101二樓戶外天橋，世貿三館的停車場二樓、頂樓也都站滿粉絲。
台灣已經許久沒有這樣迎接巨星的盛況，有民眾今天早上6時就到101水舞廣場等候，也有粉絲打扮成金鋼狼的模樣，手上還裝上鐵爪。
今晚包括台灣藝人許孟哲、王思平、紀培慧等都到場。1060227
(中央社)
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