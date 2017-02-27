金門稅務局下鄉服務 卻被當作詐騙集團
金門縣稅務局3名員工下鄉服務，專程到府替鄉親辦理繳納地價稅，卻被當作「詐騙集團」貼上網路臉書。警方調閱監視器深入調查，證實是烏龍一場。
日前，李姓民眾在網路臉書上留言，指古寧頭南山盛傳「最近很多老人都被騙地價稅多年未繳交，要先繳幾千元不等再蓋一張不知寫了什麼內容手印，…。」警方擔心真的有老人受騙，馬上立案積極偵辦。
警方訪視當事人阿婆後，初步掌握在本月20日15時許，古寧村南山有2男1女「假冒」稅務局人員以他的兒子積欠地價稅為由，向老人家騙取新台幣1000元。
警方立即派員訪查附近住戶，並調閱相關監視器，果然發現1部「可疑」車輛出入阿婆的住家附近，但多方查證確認3人為金門縣稅務局的張姓、陳姓及洪姓員工。
警方並查明因阿婆的兒子尚未繳交地價稅，且經通知及補發稅單仍未繳納，稅務局因此派員下鄉服務，在20日下午親自將其稅單送到他的住處，並提供代繳服務。
稅務局人員表示，當天他們有出示證件，並有向阿婆說明原由，但阿婆將此事告知家人後，家人誤以為碰到詐騙集團，才會貼在臉書，造成民眾誤解。
金城分局長李智源表示，本案確係政府服務鄉親的美意，絕非詐騙案件，實屬烏龍一場。但他也呼籲指出，詐騙事件層出不窮，詐騙手法也不斷翻新，民眾若察覺有異，應立即撥打110或165電話報案，才是最安心的作法。
(中時)
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