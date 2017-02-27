誘警入山欲取槍脫逃 警消山青全力清山找毒犯
48歲販毒竊盜集團首腦黃俊傑，計誘警方入荒山欲取藏匿槍械，趁機往溪谷逃竄脫逃案，今〈27〉日經警方動員20餘名警消及山青進行清山搜尋行動，只是迄發稿止仍無所獲。
刑事警察局中部打擊犯罪中心的刑警人員，自23日借提黃嫌至埔里鎮郊凌霄殿山區，欲取出嫌犯供稱藏匿的槍械，人犯被脫逃後，連日來，每天中打中心都全體動員，分別採取守勢和功勢行動，守勢為日夜守住各種可能性的出口處；功勢則全面清查黃嫌的可能同夥及人際關係。
另則在埔里警分局、埔里中心消防分隊及神鷹山難搜隊協助下，全力展開清山搜尋行動；今天並由埔里、仁愛分局熟識當地地形的偵查隊警力、消防搜救人員達20餘人，一早就抵關刀山凌霄殿附近，冒著細雨綿綿及天寒地凍的天候，以繩索垂降至溪谷展開清山搜尋，只是迄發稿止仍無所獲。
由於黃嫌是埔里人，以往就常在關刀山凌霄殿附近山區工作，並當過山老鼠，對當地的地形環境極為熟悉形，且瞭解當地山區的手機通訊差，又地形複雜，所以才故意計誘警方欲至該處拿取藏匿的槍械，趁機躍下300公尺深的溪谷脫逃。
警方研判，黃嫌目前雙腳仍戴著戒具腳鐐，儘管地形再熟悉，他也深知何處有工寮及隱蔽處，那有乾糧等覓食之處，理應無法走遠，警方很有信心很快即可將他緝捕到案，目前正全力追緝中。
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(中時)
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