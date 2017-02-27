與228同為70周年 莉莉水果店獨家取得兩枚湯德章紀念郵戳
今年適逢228年70周年，台南市不僅官方有紀念活動，民間老字號「莉莉水果店」同為成立70周年，也跟著動起來，除與官方合辦《湯德章紀念展》，更獲得郵局首肯，通過申請兩枚刻有受難人像圖騰的郵戳，28日當天在愛國婦人館前成立臨時郵局，免費提供民眾蓋郵戳紀念。
莉莉水果店老闆李文雄從自創《莉莉水果有約》月刊起，兼紀錄台南在地文史，因而認識湯德章後裔，多年前與兩位文史工作者一起出版《湯德章紀念公園的前世今生》，推崇湯德章生平對台南土地有直接的幫助。
集郵達人杜榮昌表示，過去官方雖有發行二二八紀念戳章，但因為禁忌，從無製作出受難者圖騰的圖章，多是刻上簡單的紀念文字，這次申請通過兩枚戳章，一顆直接刻有湯德章的肖像，另一顆則是30年前在台南火車站前為二二八平反的遊行民眾。
杜榮昌認為，兩個戳章在228紀念日70周年當天推出，不僅據有時代意義，更是郵迷之間的盛事。
李文雄認為莉莉水果店與二二八事件同為70周年，算是個機緣，因此與杜榮昌共同籌劃紀念郵戳與臨時郵局，終於向郵局爭取到兩枚新戳章，令他相當開心。
臨時郵局28日設在愛國婦人館前一天，現場並會另外展售絕版的二二八事件50周年時的紀念郵票，另外還有信封、明信片、書籍，在現場提供給民眾，這幾天已有集郵愛好者前來莉莉水果店詢問。
(中時)
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