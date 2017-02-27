成功國際同濟會贊助 台南家扶中心獎助學金有著落

同濟會捐款21萬給南北家扶中心。（程炳璋攝）

南、北台南家扶中心3月份將發送國中、小貧童下學期的獎助學金，今年符合申請的貧童人數增加，尚有資金缺口，成功國際同濟會補足21萬7000元善款，兩家扶中心人員27日在永康舉辦儀式感謝捐贈單位幫忙。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，高中職與大專弱勢家庭學生這學期的獎助學金，原本預估702萬，增至798萬，25日剛募齊款項發送，3月份又接著面臨發放國中、小貧弱學童獎助學金。

北台南家扶中心原本預估符合資格的國中、小弱勢學生僅500名，但今年申請通過者增至606名，一下子增加100位小朋友的名額，需要的金額從72萬突然增至96萬，尚有20餘萬缺口。

幸好過年以來，陸續有愛心民眾捐款，先有愛心爺爺捐出952道的年菜金，再有善心人士捐出數萬元的車禍理賠款，家扶中心短缺經費僅剩10萬餘元，正好由成功國際同濟會27日補齊，成為助學的最後一哩路。

成功國際同濟會95年起捐助南台南家扶中心，後擴大至北台南家扶，11年來捐款超過350萬元，現任會長謝進興秉持「關懷弱勢，照顧兒童」理念，鼓勵會員當個樂心公益的志工，期盼「那裡有需要服務，服務就到那裡」。

(中時)