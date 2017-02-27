被評全台最塞城市 台南市府提質疑
台南市被國外的衛星導航製造公司「TomTom」列為全世界最會塞車的25個城市之一。台南市政府質疑評估方法，將去函要求澄清評估結果，並提供相關評估數據。
台南市政府交通局長林炎成表示，民眾感受全台灣最塞車的城市不會是台南市，而台南的瓶頸交通路段也不在評估結果中的北門路及民族路，而是在原先的仁德交流道。但在增闢大灣交流道、完成仁德交流道出入口匝道改善計畫，目前交通狀況非常順暢。
成功大學交管系教授魏健宏表示，評估中對於城市塞車程度的定義與交通資料的取得並不客觀；以特定資料做為交通順暢程度的比較基準，並不符合統計學或交通理論，且完全抹煞市府團隊歷年來的交通改善成果。
台南市政府指出，評估結果與民眾感受完全不同，採樣路段、時段、日期及評估方法是否客觀與代表性也令人質疑，將正式去函要求該公司澄清評估結果，並提供相關評估數據。1060227
(中央社)
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