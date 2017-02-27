河中洗澡 馬拉威少年慘遭鱷吻致死
非洲國家馬拉威17歲少年姆旺迪迪在河中洗澡，遭鱷魚攻擊拖入深水，雖經他人合力搶救上岸緊急送醫，但仍不幸因失血過多過世。
馬拉威英文報紙「尼亞薩時報」（Nyasa Times）日前引述警官麥達（Rodrick Maida）報導，22日姆旺迪迪（Gift Mwandidi）到西爾河（Shire River）洗澡，遭到一隻大鱷魚攻擊被拖入深水中。
他說：「所幸附近正有些漁民，立刻合力拿起船槳打跑鱷魚，將少年拖上岸送醫急救。但是少年兩側肋骨嚴重受傷，抵達醫院時已因失血過多身亡。」
警方立即提報野生動物管理局，追捕這條凶猛的大鱷魚兇手。
報導指出，去年2月一名18歲少年費里（Clifford Phiri）在另外的路夫帕河（Lufupa River）岸邊附近紮營，自我挑戰是否能在野外獨自度過幾晚。2天後失蹤，警方發動村民沿著河岸尋找，在河水中發現早已身首異處的少年，部分身體已經被鱷魚吃進肚子裡。
警方當時發出警告，路夫帕河處處是鱷魚，村民絕不可掉以輕心。1060227
(中央社)
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