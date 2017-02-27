又是5比5！ 中信也與韓職斗山熊戰平

去年2軍打擊王曾陶鎔(左)，27日對斗山熊再展現強大火力。(圖：中信兄弟提供)

港都盃跨聯盟交流賽27日登場，中職有中信兄弟、統一獅與富邦悍將3隊參加，結果3隊首日都以5比5，與對手戰成平手。中信兄弟曾陶鎔擊出2支長打，包括1發陽春炮，是逼和對手的大功臣。

曾陶鎔2015年在第10輪才被中信兄弟指名，本來不被看好，但去年在2軍表現亮眼，出賽37場，打擊率4成44，另有13支全壘打與37分打點，拿下去年2軍「打擊王」，並在1軍出賽26場，繳出3成22打擊率，進而以新人入選冠軍戰名單。

他27日對斗山熊2局下擊出1分打點2壘安打，4局下再擊出陽春炮，助中信兄弟取得4比1領先，雖最終沒能助球隊獲勝，此役卻打出今年站穩1軍的實力。

去年被桃猿釋出的洪宸宇，今年受邀參加中信春訓，至今雙方仍未簽約，不過此役第7局登板，連續2局讓斗山熊打者3上3下。

(中時電子報)