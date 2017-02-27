伊麗莎白雅頓新總經理馬敏桂 誓言拚雙位數成長

伊麗莎白雅頓台灣分公司總經理馬敏桂Melody。（伊麗莎白雅頓提供）

伊麗莎白雅頓黃金導航膠囊60顆，3650元。（伊麗莎白雅頓提供）

伊麗莎白雅頓完美紐約絕色驚豔脣釉2.4ml，850元。（伊麗莎白雅頓提供）

百年美妝伊麗莎白雅頓在新的一年展開人事異動，新任總經理馬敏桂擁有多年美妝經驗，擁有專櫃、開架美妝經驗的她認為，未來3到5年是彩妝的榮景，因為使用美妝的年齡層越來越小，使用人口多，就能帶動整體業績。

馬敏桂觀察，去年整體彩妝有雙位數字成長，過往只有日本、歐美系美妝獨大、現在韓系、本土品牌業績都大幅成長，她笑說，就連美國景氣這麼差，但開架美妝業績仍開出紅盤，她認為，在整體景氣不好也不壞的狀況下，消費者對於彩妝的購買力不會受到影響，甚至更具衝動力，因為花小錢即可滿足自己，帶來開心的消費者使用經驗。

百年品牌伊麗莎白雅頓在馬敏桂領導下，她說，品牌年輕化是未來趨勢，完美紐約絕色驚豔脣釉最受年輕消費者喜歡，未來目標拓增25歲客群，突破單位數字成長，期望達到雙位數字的成長，她也特別推薦黃金導航膠囊，她笑說，25歲就開始用它，4月將舉辦第四代膠囊發表會，屆時，也是她首度公開露面。

(中時)