澳16歲天才少女 奪職業網賽首冠
又有天才網球少女橫空出世，ITF柏斯女網賽，年僅16歲的澳洲小將艾阿瓦（Destanee Aiava），拿下轉職業後首座ITF單打冠軍，2000年10月出生的她，同時也是首位本世紀出生闖進大滿貫賽單打會內賽的球員。
艾阿瓦5歲起就開始打網球，母親就是她的教練，2015年起以14歲之姿挑戰職業賽，隔年澳網U18青少年賽封后獲得澳網女單外卡，隨後兩度在ITF澳洲25K等級賽中闖進決賽。
今年艾阿瓦先後在布里斯本網賽以及澳網改寫WTA和大滿貫賽歷史，成為史上首位2000年後出生挺進WTA和大賽球員，艾阿瓦更在布里斯本網賽單打首輪3盤擊敗里約奧運混雙金牌美國女將桑茲（Bethanie Mattek-Sands），笑納生涯WTA首勝，ITF柏斯網賽終於捧起職業生涯首冠。
視當今球后小威廉絲(Serena Williams ) 為網球啟蒙，艾阿瓦表示，「她充滿力量，當她走上場彷彿球場屬於她，她是我的榜樣。」
(中時電子報)
關鍵字：網球、16歲天才少女、Destanee Aiava
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