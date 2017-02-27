怕他再犯　暖警濟助更生人

暖警陳元鴻（圖左）濟助徐姓出獄更生人（圖右）， 幫徐男安排工作，讓他得以自力更生，不會再犯案。（張企群翻攝）

甫出獄的42歲徐姓竊盜慣犯，因飢寒交迫且無處安身，向昔日抓他的「死對頭」萬華分局交通分隊員警陳元鴻求助。陳員擔心他再起盜心，先自掏腰包贊助他到網咖落腳休息，再轉介他至早餐店工作，讓他擁有謀生能力，至少生活無虞。

說起徐姓竊盜慣犯，高職畢業的他，其實也曾經有過正常的工作，年輕時在竹科上班當技術員，雖然稱不上是科技新貴，至少收入穩定，度日餬口勉強還沒問題。但是，多年前遭逢金融海嘯被裁員，失業後無依無靠又與家人不親，沒人肯接濟，缺錢過活下，最後淪落為竊賊，經常在台北市青年國宅一帶四處偷取民眾放在走廊上的電視、冷氣、冰箱等大型家電變賣，先後犯下10多起連續竊案。

徐男在那段竊盜為生的日子裡，因是半路出家的小偷，不純熟的業餘技巧，經常被任職萬華分局青年路派出所員警陳元鴻緝獲，兩人一個偷一個抓，都抓出「交情」了。

前陣子徐男關出來，身無分文又無落腳處，飢寒交迫下，想起昔日死對頭員警陳元鴻，硬著頭皮打電話向他求援。目前已轉調分局警備隊的陳員馬上約他見面，先帶著他去飽餐一頓後，擔心他會重蹈覆轍再度犯案，於是每天給他數百元供他吃喝及找地方睡覺休息之用。

「與其給他魚吃，不如教他釣魚。」陳員認為供吃供住非他能力所及，也不是長久之計，於是將徐男情況告訴分局民防組組長吳新竹，吳組長便將徐男轉介中華民國善願愛心協會，由會長郭志祥安排他到早餐店工作，讓他有自力更生的能力。

在郭志祥會長善心協助下，順利替徐男募得一筆生活費，由陳員將這筆善願愛心協會的善款交給他，令徐男感動萬分，當場答應絕不再走竊盜的回頭路了。

(中時)