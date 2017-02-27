慈善選美總決賽明日舉行 須肩負關懷弱勢責任

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第二屆慈善地球水公主選拔28日將舉行總決賽，23位優秀佳麗將有一人可摘下后冠，贏得60萬獎金。（程炳璋攝）

第二屆慈善地球水公主選拔28日將在永康舉行總決賽，預計從23位優秀佳麗選出一人，贏得60萬獎金！想奪后冠者除需有亮麗外表，也要多才多藝，挑戰6個比賽項目及更換5個造型，冠軍佳麗將負起關懷弱勢的活動任務。

慈善地球水公主比賽28日進入最後總決選階段，參賽者來自各方，包含人氣網紅、職業模特兒、展場Show Girl、婚禮樂手、街頭藝人以及選美、選拔活動的常勝軍等，複賽時競爭激烈，多位素人表現不輸職業模特兒，讓總決賽變得更有可看性。

「這是慈善公益性質的選美活動」慈善地球水公主選拔活動會長周君蓉說，所有的參賽佳麗，選後都會投身公益，為社會做好事，說好話，提升社會的正面能量，才是最佳「慈善代言人」。

這項比賽評審包含7位藝人、1位資深前媒體主播、5位學術界教授、1位國際舞蹈表演家、1位選美界資深評審，跨領域的評審制度，才能以專業角度選出慈善水公主。

參賽佳麗們自發性共蒐集了數萬張發票，當日承辦單位台灣地球水公主慈善協會代表活動，將發票及社福金捐贈給華山基金會安平站、南台南家扶中心。

選拔活動同時捐贈台南市安平區、永康區低收入戶，各100包白米和數百串衛生紙及礦泉水等民生物資，照顧弱勢。

(中時)