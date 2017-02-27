全球藝術品市場成交下滑 陸成最大市場

法國「藝品價格」公司（Artprice）今天發表年度報告指出，由於高價品銷售數目減少一半，2016年全球藝術品拍賣銷售額銳減。與此同時，中國大陸重拾全球最大市場地位。

法新社報導，報告指出，全球藝術品拍賣市場去年成交總額達125億美元，與2015年的161億美元相比，減少22%。

與中國大陸雅昌集團有合作關係的「藝品價格」，擁有全球最大藝術品價格和銷售數字資料庫。「藝品價格」公司將去年全球藝術品銷售大減原因，歸於價值千萬美元以上的藝術品成交量從2015年的160件，下滑至去年的80件。

「藝品價格」執行長鄂爾曼（Thierry Ehrmann）說：「全球各地賣家現階段都採『等待和觀望』政策。」

去年兩件成交價最高的藝術品，都由佳士得拍賣公司（Christie's）拍出，包括法國印象派大師莫內（Claude Monet）的乾草堆（Meule）系列畫作其中一幅，拍得8140萬美元；比利時大師魯本斯（Peter Paul Rubens）的「羅德和他的女兒們」（Lot and his Daughters），拍賣價則為5810萬美元。

當代藝術家也有作品拍得高價。日本收藏家以5730萬美元買下美國畫家尚米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）一幅未命名畫作；康丁斯基（Wassily Kandinsky）的「Rigid and Curved」，落槌價也高達2330萬美元。

不過，報告表示，創下最高拍賣總額紀錄的則是中國大陸。很明顯的，這個國家已成為全球藝術品市場的「超級強權」。

大陸曾連霸世界最大藝品市場5年，但2015年遭美國比了下去，讓出此頭銜，不過去年以破紀錄的48億美元藝品拍賣金額，又把此頭銜給要了回來。藝品價格說，大陸去年的拍賣金額佔全球藝品總拍賣金額的3成8。（譯者：中央社周慧盈）1020227

(中央社)