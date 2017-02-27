避免對立 中正紀念堂228閉館一天
文化部長鄭麗君今天表示，為尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂2月28日閉館一天，在轉型修法未完成前，未來每年2月28日都循此模式辦理。
鄭麗君指出，文化部將持續促進社會討論，提案修法，正式推動轉型。
鄭麗君說，「我們理解社會各界對中正紀念堂轉型有所期待，也有不同意見，這是台灣推動轉型正義必須面對的課題」，文化部將盡速舉辦相關討論活動，期盼社會各界理性對話。也呼籲各界以同理心追思紀念所有受難先輩，共同正視歷史。1060227
(中央社)
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