貴州六盤水一煤礦瓦斯爆炸 7死11傷

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貴州水城礦業股份有限公司大河邊煤礦27日發生瓦斯爆炸事故，事故當班共入井41人，其中7人死亡，11人受傷，其餘人員安全升井。

截至27日14時25分，事故搶險救援結束。目前，事故原因還在進一步調查中。

(旺報)