香港去年底人口737萬4900人

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香港當局今天公布，截至去年底，本地人口有737萬4900人，較前年底人口增加6萬5200人，成長率0.9%。

統計數字顯示，從2015年底到2016年底的1年內，有5萬7400人從中國大陸持單程證移居香港。

獲准移居香港的大陸民眾，都會獲得大陸方面發給單程證來港，這些民眾有嫁來港的，也有子女與父母親團圓等。1060227

(中央社)