南韓情報院：北韓2部會策劃刺殺金正男
南韓國家情報院今天表示，北韓領導人金正恩異母兄長金正男遭暗殺身亡，是北韓外交部和國家安全部共同策劃，僱用印尼女子參與暗殺行動。
韓聯社報導，南韓國家情報院今天在國會情報委員會全體會議上彙報稱，北韓國家安全部和外交部策劃了金正男刺殺事件。
國家情報院指出，涉案8人當中，4人為國安部出身，負責實際暗殺行動的則屬外交部。這起暗殺是北韓從國家層面策劃發起的恐怖襲擊。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓國會議員金炳基（Kim Byung-kee，譯音）發表電視談話說，北韓外交部和國家安全部策劃金正男謀殺事件。
金炳基說：「金正男遇刺是金正恩下令的有計劃恐怖行動。暗殺行動由2個刺殺團體和1個支援團體執行。」
金正男2月13日在吉隆坡國際機場，預備登機飛往澳門時，遭人公開以VX神經毒劑攻擊，不到20分鐘，在送醫途中死亡。（譯者：中央社羅苑韶）1060227
(中央社)
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