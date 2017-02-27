二二八連假近尾聲 國道北上路段多塞車

我要評比

二二八連假第3天，據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊系統，截止傍晚6時30分，國道1號新竹系統到湖口、國3關西到土城、國5宜蘭到南港系統都塞車。

二二八連假第3天，午後高速公路出現北返車潮，截止傍晚6時30分，國道1號新竹系統到湖口、銅鑼到頭份、虎尾到埔鹽系統、麻豆到下營系統；國3關西到土城、清水服務區到大甲、南雲到名間、國5宜蘭到南港系統、國6霧峰到國姓都壅塞，時速低於40公里。

高公局預估，明天是連假最後一天，下午將出現北上車潮，北上易壅塞路段有國1西螺至埔鹽系統、新竹系統至湖口，國3龍潭至鶯歌系統及國5頭城至坪林，提醒民眾避開尖峰時段或走替代道路。

高公局補充，28日高速公路疏導措施包括，開放路肩、全日封閉國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口、下午3時至晚間8時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道高乘載管制，及前一日深夜11時至當天清晨6時國道暫停收費等。1060227

(中央社)