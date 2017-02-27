薩德用地解決 陸外交部：後果自負
南韓樂天集團今天同意和南韓軍方就薩德系統部署用地的土地交換協議，對此，中國大陸外交部表示堅決反對與強烈不滿，也表示會採取必要措施維護自身安全，並要美韓承擔後果。
樂天集團今天召開董事會，同意與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的土地換置協議。南韓媒體報導，薩德系統有望最早於5至7月在南韓部署。
根據中國大陸外交部網站的記者會實錄，中國大陸外交部發言人耿爽在回答記者提問時表示，美國與南韓推進在韓部署薩德系統，嚴重破壞地區戰略平衡，嚴重損及包括中國大陸在內的地區有關國家戰略安全利益，不利於維護朝鮮半島的和平與穩定。
耿爽指出，中國大陸理解有關方面維護自身安全的合理關切，但一國安全不應建立在損及別國安全的基礎上。對於南韓枉顧中國大陸利益關切，執意配合美方加緊推進有關部署進程，中方對此表示堅決反對和強烈不滿。
他也再次強調，中國大陸反對在南韓部署薩德系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全，由此產生的一切後果由美韓承擔。中國大陸強烈敦促有關方面停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。1060227
(中央社)
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