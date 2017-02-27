BIGBANG與iKON獲頒日本金唱片大獎
南韓媒體報導，今天公布的「第31屆日本金唱片大獎」，南韓偶像男團BIGBANG與iKON分別獲頒5座獎杯和2座獎杯，擁有高人氣。
南韓「日刊體育」今天指出，在第31屆日本金唱片大獎中，BIGBANG首次獲得「亞洲最佳藝人」獎項，並憑藉「MADE SERIES」專輯獲得「年度專輯（亞洲）」和「三大最佳專輯（亞洲）」獎項；歌曲「BANG BANG BANG」獲得「年度下載歌曲（亞洲）」；「MADE」世界巡迴演唱會的DVD「LIVE DVD& Blu-ray BIGBANG WORLDTOUR 2015~2016 [MADE] IN JAPAN」獲得「最佳音樂MV」獎項。一共獲得5項大獎，印證這個男團超高人氣。
BIGBANG也表達對粉絲們的感激，在發表獲獎感言時指出，「非常高興能夠獲得如此有意義的獎項，未來將繼續不忘初心，努力活動，報答各位的喜愛。」
iKON則拿下「年度新人」、「三大最佳新人（亞洲）」兩項大獎，成為雙冠王。
iKON去年在「第58屆日本唱片大獎」獲得最佳新人獎，成為時隔7年再獲此一殊榮的南韓歌手後，這次又在「日本金唱片大獎」獲得新人獎。
報導稱，iKON已經在南韓、日本、中國大陸的主流頒獎典禮上奪得新人大獎滿貫，創下相當耀眼的紀錄。
iKON發表獲獎感言表示，「能夠獲得一生只有一次的新人獎，我們非常高興，非常感謝那些一直在旁邊支持我們的人，2017年我們會更加努力。」1060227
(中央社)
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