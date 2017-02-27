陸賣假貨判刑率太低 阿里巴巴籲重罰
中國大陸電商巨頭阿里巴巴今天呼籲重罰「製假售假」者，並表示大陸的製假售假成本太低，刑事處罰比率不到1%，難以遏止賣假貨和侵權行為，呼籲大陸當局嚴格執法、加重刑罰。
大陸科技網站中關村在線今天刊出阿里巴巴的公開信全文。
數據顯示，阿里巴巴平台治理部門2016年共處理製假售假案件線索4495條，案值均高於大陸刑法所規定的人民幣5萬元起刑標準。執法機關接收線索1184條，但已經有刑事判決結果的僅33例，製假售假受到刑事處罰的比例不到1%。
阿里巴巴說，他們建立了一支2000人的團隊、每年投入超過人民幣10億元，利用最先進的技術和資料模型對平台上的假貨防控。截止2016年8月底的12個月期間，共撤下3.8億個商品頁面、關閉18萬間違規店鋪和675家營運機構。
但企業沒有執法權，阿里巴巴只能下架商品及提供線索給監管部門。阿里巴巴呼籲大陸政府應該「像治理酒駕一樣治理假貨」，完善相關法律法規、嚴格執法、加重刑罰、加大打擊製假售假的執法力度。
阿里巴巴旗下的購物平台淘寶網去年底因假貨問題被列入美國貿易代表署（USTR）發布的「惡名昭彰市場」名單，是自2012年底從名單移除後再次上榜。當時阿里巴巴集團發表聲明回應，對美方這項決定深感遺憾。1060227
(中央社)
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