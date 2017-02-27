吳敦義永和店仔街福德宮參拜 祈求兩岸穩定發展
新北市永和店仔街福德宮擁有逾300年歷史，今（27日）土地公誕辰晚間6時許舉辦平安餐會，前副總統吳敦義受邀出席，吳敦義抵達後由福德宮主委楊政信、議員陳鴻源、永和里長聯誼會長許承煬等陪同上香祈福。
吳敦義指出，祈求店仔街福德宮繼續保佑民眾平安健康，長期住在北市古亭，離福德宮僅有一橋距離，受到土地公庇佑，工作順利、家庭平安。
他特地向土地公祈求，保佑永和、新北市、台灣各地風調雨順、家戶平安，中華民國國運昌隆，每一個家庭、每一個縣市平安，兩岸穩定發展沒有戰爭、沒有衝突，這是最大的期待。
楊政信指出，永和店仔街福德宮歷史悠久，將持續參與公益活動，真正做到取之社會、用之社會，發揮土地公精神，造福民眾。
(中時)
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