募集百份生活必需品 波麗士攜手警友會寒冬送暖
近日來接連幾波寒流接連襲台，導致氣溫驟降，很多有心血管疾病及高齡者都受到影響，警消也都陸續接到許多類似疾病救護的通報，為此，高雄市警局岡山警分局邀請轄區壽天警友站寒冬送暖，募集近百份白米、罐頭、沙拉油等生活必需品，挨家挨戶分送關懷獨居老人及低收入戶。
執行分送任務壽天派出所所長黃少軒表示，警察執行日常的巡邏勤務或家戶訪查的時，常會遇到困苦或需要幫助的人，多只能透過社福機構轉介，無法提供實際的協助。
這次利用警友站顧問的愛心相挺，能夠實實在在的把愛傳出去，除了食物，還有禦寒用的暖暖袋。
岡山區台上里一位高齡97歲獨居奶奶，見警察前來關心，很開心的跟牽著員警的手話家常，老奶奶手冷得直抖，員警馬上將關懷包中的暖暖袋拿出來教阿嬤用，幫阿嬤暖胃也暖身。
警方表示，97歲老奶奶與72歲兒子二人相依為命，早年家境尚可，卻被大兒子胡亂揮霍，僅有房子被變賣，之後大兒子因病去世，老母親則由二兒子獨力照顧。二兒子因為離婚單身至今，所以都沒有親人可以照料，生活也因此愈加困難。
眼下暫住親戚出借的鐵皮屋，平日只靠兒子打零工過活，無奈兒子也已是7旬高齡老翁，賺不了什錢，生活清苦，近日寒流來襲，二人只能蜷曲在冰冷的鐵皮屋內，情境堪憐。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。