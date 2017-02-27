募集百份生活必需品 波麗士攜手警友會寒冬送暖

寒流襲來，警方攜手警友會物資送暖。(郭韋綺翻攝)

寒流襲來，警方攜手警友會物資送暖。(郭韋綺翻攝)

寒流襲來，警方攜手警友會物資送暖。(郭韋綺翻攝)

寒流襲來，警方攜手警友會物資送暖。(郭韋綺翻攝)

近日來接連幾波寒流接連襲台，導致氣溫驟降，很多有心血管疾病及高齡者都受到影響，警消也都陸續接到許多類似疾病救護的通報，為此，高雄市警局岡山警分局邀請轄區壽天警友站寒冬送暖，募集近百份白米、罐頭、沙拉油等生活必需品，挨家挨戶分送關懷獨居老人及低收入戶。

執行分送任務壽天派出所所長黃少軒表示，警察執行日常的巡邏勤務或家戶訪查的時，常會遇到困苦或需要幫助的人，多只能透過社福機構轉介，無法提供實際的協助。

這次利用警友站顧問的愛心相挺，能夠實實在在的把愛傳出去，除了食物，還有禦寒用的暖暖袋。

岡山區台上里一位高齡97歲獨居奶奶，見警察前來關心，很開心的跟牽著員警的手話家常，老奶奶手冷得直抖，員警馬上將關懷包中的暖暖袋拿出來教阿嬤用，幫阿嬤暖胃也暖身。

警方表示，97歲老奶奶與72歲兒子二人相依為命，早年家境尚可，卻被大兒子胡亂揮霍，僅有房子被變賣，之後大兒子因病去世，老母親則由二兒子獨力照顧。二兒子因為離婚單身至今，所以都沒有親人可以照料，生活也因此愈加困難。

眼下暫住親戚出借的鐵皮屋，平日只靠兒子打零工過活，無奈兒子也已是7旬高齡老翁，賺不了什錢，生活清苦，近日寒流來襲，二人只能蜷曲在冰冷的鐵皮屋內，情境堪憐。

(中時)