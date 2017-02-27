休傑克曼紅毯走30分鐘 熱情簽名玩自拍
睽違11年，好萊塢影星休傑克曼今天帶著首度來台的派屈克史都華，在台北101水舞廣場與台灣粉絲見面。休傑克曼一踏上紅毯，便親切地為現場粉絲簽名、自拍，紅毯就走了30分鐘。
「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華昨天抵台，兩人在台短暫待3天，宣傳新片「羅根」，今晚6時30分，休傑克曼準時踏上101水舞廣場紅毯。
休傑克曼一下車就熱情地為紅毯兩側的粉絲簽名、玩自拍，粉絲拿著海報、自製板子、衣服、手機殼要簽名，還有粉絲用氣球做成金鋼狼的模樣，休傑克曼看到興奮地一把拿起，並在上面簽名。
休傑克曼光是走紅毯就走了30分鐘，滿足粉絲期望，簽名、合照樣樣來，有的粉絲拍一張不成功要求再拍一次，休傑克曼全都配合，毫無巨星架子。1060227
(中央社)
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