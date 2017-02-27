霸佔基隆道路抗議 警方：蒐證涉違公安
自由台灣黨創黨主席蔡丁貴今天率眾前往基隆火車站前，企圖拉倒蔣中正銅像，抗議民眾一度佔據車道、阻塞交通。基隆警方說，將檢視蒐證，瞭解是否涉犯公共危險罪嫌。
警方表示，自由台灣黨今天未經合法申請，前往基隆火車站前的蔣介石銅像抗議，企圖拉下舊火車站圓環前蔣介石銅像。抗議人士約60人，由蔡丁貴帶頭突襲，民眾從圓環內霸佔車道，隨後靜坐持長竿並掛上鋼纜，準備拉扯銅像，員警立即向前驅離制止。
由於民眾下午2時起陸續佔據圓環周邊車道影響交通。警方強力疏導，柔性勸離。傍晚4時30分許，基隆市府張姓參議代表到場接受陳情，群眾才陸續離開。
警方說，過程中有1名抗議人士身體不適送醫。自由台灣黨今天集會未經報備許可，警方舉牌警告、命令解散及制止，違法集會部分將依集會遊行法辦理。
基隆市政府表示，尊重社會上表達任何多元的意見，對於基隆目前仍存在的政治塑像，市府的立場一貫且認為，任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內，因這些地方都應保持中立和單純。
市府說，關於移除政治塑像，基隆市府會配合周邊空間環境的整體規劃來調整。但也希望任何表達意見的行為，都也能夠顧及到民眾通行順暢，不應阻礙交通。1060227
(中央社)
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