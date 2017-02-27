校園火燒吊車 駕駛逃生2工人獲救
高雄市鳳山區市立青年國中今天進行屋頂拆除工程，一輛吊車進行吊掛作業時車底突然竄出火苗，隨即被大火吞噬，尤姓駕駛及時下車逃生，警消趕到滅火並救下受困頂樓的2名工人。
警方說，這起火警發生在下午4時07分左右，尤姓男子駕駛吊車在青年國中校內做屋頂瓦片拆除工程時，施工中吊車後方突然起火燃燒，全車隨即陷入火海，尤姓駕駛及時下車逃生，吊車欄架上2名工人見狀也連忙逃至屋頂避災。
尤姓駕駛說，當時他發現車底冒火後，連忙從車上跳下來不久，全車即陷入火海。
警消人員隨後據報趕到，於4時20分撲滅火勢，下午4時30分由消防局人員並升起雲梯車昇梯將受困的2名工人載送至地面，兩人脫困後毫髮無傷，但飽受一場虛驚。起火原因初判為吊車管線老舊漏油遇高溫起火。1060227
(中央社)
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