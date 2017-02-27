福德正神誕辰 朱立倫庇佑平安無災

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新北市長朱立倫今天前往中和區南山福德宮、新莊區西盛莊福德宮及板橋區深丘福德宮，參拜福德正神誕辰，祈福庇佑市民健康快樂、市境平安無災，及市政推動圓滿順利。

朱立倫表示，福德正神是最在地、最基層的神，保庇地方、服務民眾。他期許所有基層的民意代表及里長，都能傚法土地公「以民為本」的精神，努力地方事務、為民眾犧牲奉獻。

中和區、新莊區、板橋區在地民意代表、里長、區長、仕紳、信眾及市府團隊，陪同朱立倫參拜祈福。朱立倫同時感謝西盛莊福德宮，長期支持老人共餐政策。1060227

(中央社)