國台辦：鄭立中去職不涉及涉台單位工作
中國大陸國台辦發言人安峰山今天表示，鄭立中因「個人原因」被免去第12屆全國政協常務委員等職務，「不涉及」在中共中央台辦、國台辦及海協會的「履職行為和工作」。
安峰山傍晚是以答記者問的形式，作上述簡短表示。但他並未進一步說明，是什麼「個人原因」導致鄭立中被免去全國政協常委等職務。
鄭立中曾任中共中央台灣工作辦公室、中國大陸國務院台灣事務辦公室（同一單位、兩套名稱）副主任，並兼任中國大陸海峽兩岸關係協會常務副會長及北京清華大學台灣研究院長。
鄭立中23日晚間被免去全國政協常委及政協港澳台僑委員會副主任後，海協會官網首頁至今仍保留他的常務副會長頭銜。但內頁的簡介中，則將他列名「歷任常務副會長」。
此外，根據清華大學公共管理學院的官網，鄭立中仍列名北京清華大學台灣研究院長職務。1060227
(中央社)
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