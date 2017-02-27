基隆大武崙驚見女浮屍 身分待查

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海巡署第二岸巡總隊，今天接獲安檢所通報，大武崙岸邊發現一具女浮屍，年約50至60歲，身分有待調查。

總隊副總隊長曾慶興接獲發現遺體的通報後，指示大武崙安檢所，攜帶蒐證器材及封鎖線前往現場，並通報當地警方中華派出所，前往協助處理。

海巡表示，浮屍地點位於大武崙岩岸邊，經岸巡安檢所及中華派出所警員現場勘查評估，浮屍為年約50、60歲之女性，未攜帶任何證件。

基隆市警察局第四分局偵查隊，派員接續處理無名屍相驗事宜。1060227

(中央社)