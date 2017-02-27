一台縫紉機 打開藝術家合作大門

藝術家陳薏帆及李麗鋒創立品牌「麗蒂亞羅伊」，合作7年多來累積了不少忠實顧客，回想當初的合作契機，其實是來自一台縫紉機。

陳薏帆及李麗鋒兩人結合自己的英文名字，共創珠寶編織與金工設計公司「麗蒂亞羅伊」。陳薏帆學美工喜歡組合金屬，李麗鋒擁有中國結證照，擅長珠寶編織，兩人透過自己的技能專長，製作出許多動人的商品，但回想最初合作的機緣，卻與金屬無關，而是來自一台縫紉機。

「妳家有一台縫紉機，妳為什麼不好好利用」，李麗鋒回想當初拜訪陳薏帆家時，看到縫紉機時的場景。李麗鋒說，因為自己以前是教拼布的，剛好陳薏帆家裡又是做紡織的，因此她開始教導陳薏帆如何做包包，一個當老師、一個當學生，兩人便開始了合作之路。

包包越做越多，為了將包包賣出去，兩人也開始了逐市集而居的日子，並在一年多後開始了金屬飾品的販賣。如今，「麗蒂亞羅伊」賣出去的商品並不只是冷冰冰的物體，每一樣其實也都包含了消費者的故事。

李麗鋒指出，每一個顧客都是一個故事，當顧客來要求時，就會結合自己所學來設計、滿足顧客的需求，隨著口耳相傳之後，也越來越來多人因此購買商品。

陳薏帆說，雖然這樣的工作有點像是在滿足其他人的欲望，但也因為這些人的支持，所以才會想要一直往前走、不斷學習，目前除了朝向轉變公司型態外，也希望能夠將「麗蒂亞羅伊」的精神傳承下去。1060227

(中央社)