彭政閔扛4棒 台日交流賽二二八登場
中華職棒組成聯軍，28日在福岡巨蛋與日本國家隊打交流賽，招牌球星「恰恰」彭政閔擔任第4棒、指定打擊，台灣左投王溢正先發對決則本昂大。
日本國家隊又稱日本武士隊，這次與中華職棒交流兩場，主要是備戰3月開打的世界棒球經典賽。首戰28日晚間6時（台灣時間）在福岡巨蛋開打，緯來體育台、愛爾達電視與CPBL TV直播。
中職聯軍今天在福岡練球，先發打線出爐，1棒右外野手陽耀勳，2棒三壘手林智平，3棒中外野手王柏融，4棒指定打擊彭政閔，5棒捕手林泓育，6棒左外野手潘武雄，7棒一壘手陳俊秀，8棒二壘手林威廷，9棒游擊手林承飛。
Lamigo桃猿隊左投王溢正是中職聯軍的先發投手，對決日本職棒東北樂天金鷹的右投手則本昂大。
王溢正連兩年在台日賽先發，他說：「經典賽用球比較大顆，有點滑，慢慢適應中，投變化球比較難控制，我會盡自己所能投到最好，也謝謝教練看重我。」
總教練洪一中指出，選手還沒調整到開季狀態，最多讓王溢正投3局，之後由洋將接手中繼。
這次隨隊出征的洋投有左投道恩斯（Darin Downs）、艾迪頓（Nick Additon），右投賽格威（Zack Segovia）。
曾效力過軟銀的陽耀勳打開路先鋒，從投手身分轉換成打者再站上福岡巨蛋，陽耀勳說：「一定會想表現給他們看，會盡量平常心正常發揮。」1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。