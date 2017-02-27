彭政閔扛4棒 台日交流賽二二八登場

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中華職棒組成聯軍，28日在福岡巨蛋與日本國家隊打交流賽，招牌球星「恰恰」彭政閔擔任第4棒、指定打擊，台灣左投王溢正先發對決則本昂大。

日本國家隊又稱日本武士隊，這次與中華職棒交流兩場，主要是備戰3月開打的世界棒球經典賽。首戰28日晚間6時（台灣時間）在福岡巨蛋開打，緯來體育台、愛爾達電視與CPBL TV直播。

中職聯軍今天在福岡練球，先發打線出爐，1棒右外野手陽耀勳，2棒三壘手林智平，3棒中外野手王柏融，4棒指定打擊彭政閔，5棒捕手林泓育，6棒左外野手潘武雄，7棒一壘手陳俊秀，8棒二壘手林威廷，9棒游擊手林承飛。

Lamigo桃猿隊左投王溢正是中職聯軍的先發投手，對決日本職棒東北樂天金鷹的右投手則本昂大。

王溢正連兩年在台日賽先發，他說：「經典賽用球比較大顆，有點滑，慢慢適應中，投變化球比較難控制，我會盡自己所能投到最好，也謝謝教練看重我。」

總教練洪一中指出，選手還沒調整到開季狀態，最多讓王溢正投3局，之後由洋將接手中繼。

這次隨隊出征的洋投有左投道恩斯（Darin Downs）、艾迪頓（Nick Additon），右投賽格威（Zack Segovia）。

曾效力過軟銀的陽耀勳打開路先鋒，從投手身分轉換成打者再站上福岡巨蛋，陽耀勳說：「一定會想表現給他們看，會盡量平常心正常發揮。」1060227

(中央社)