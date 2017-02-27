木棒聯賽》頂級中外野手 邱丹強化打擊破壞力
普門中學今天(27日)在105學年度高中木棒聯賽4強戰擊敗南英商工，高二的邱丹表現精彩，單場4支3，其中在第9局幫球隊敲回保險分，扮演稱職的開路先鋒，但教頭邱俊文對他還有更高的期待，希望他能朝統一獅強力左打潘武雄的目標努力。
邱丹從高一就站上普門的先發外野手，防守表現非常出色，球探指出，他的臂力、守備範圍和判斷能力都很優異，是頂級中外野手，而他升上高二後，打擊表現也更提升，這次木棒聯賽繳出3成63打擊率，長打率更高達6成18。
普門總教練邱俊文表示：「一直覺得他應該不是只有短程安打而已，他會是很有破壞性的第1棒。」他也提到，邱丹上壘率高、腳程又快，加上觀察投手的能力很好，在場上給對手很大壓力。
邱丹透露，自己很喜歡擔任開路先鋒，「喜歡打全場第1支安打的感覺」，而升上高二後，他也認為自己在打擊和觀念上都有所提升，「教練跟我說，希望我們球隊的第一棒是有打三壘安打以上的能力。」因此為增加自己的長程砲火，他也特別加強下盤，讓姿勢能固定。
去年才高一就與球隊拚進木棒聯賽4強，但季軍戰因雨取消，普門和高苑工商並列季軍，今年邱丹在季軍戰對南英繳出「猛打賞」表現，幫助球隊以4比2獲勝，他說：「賽前就有想說，今年要打好一點，把比賽贏下來，才有真的拿到第3名的感覺。」
(中時電子報)
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