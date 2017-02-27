南韓：金正男遇害是北韓策劃的襲擊
南韓國家情報院今天在國會情報委員會全體會議彙報指出，北韓國家安全保衛省和外務省策劃金正男刺殺事件。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓國會情報委員會委員長、執政自由韓國黨國會議員李哲禹透露，國家情報院院長李炳浩今天出席國會情報委員會全體會議時，做出前述彙報。
國家情報院指出，金正男吉隆坡遇刺身亡案的8名嫌疑人，4人為北韓保衛省出身，負責實際暗殺行動的則歸屬外務省。此案是北韓從國家層面策劃發起的恐怖襲擊。
同時，南韓國家情報院在國會彙報說，北韓國家安全保衛相（部長級）金元弘因涉嫌以莫須有的罪名，拷打刑求勞動黨幹部並向金正恩做假報告，在接受勞動黨組織指導部調查後，被處以軟禁。
南韓國家情報院還披露，北韓國家安全保衛省副相（副部長級）以上層級的5名高官已被槍決。1060227
(中央社)
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