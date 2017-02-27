埃及應俄羅斯要求 添開羅機場安檢設備
北非埃及應俄羅斯要求，在開羅機場第1與第3航廈添增16座指紋安檢門，加強機場安全管理，以便恢復兩國往來航班，振興埃及旅遊業。
南非媒體「新聞24」（news24）昨天引述1名不願具名官員報導，上述16座安檢門已經架設完畢。其他安檢相關設備將陸續完成。
2015年10月31日1架俄羅斯客機在埃及西奈半島（Sinai Peninsula）爆炸墜毀，機上乘客包括機組人員共224人不幸悉數罹難身亡。伊斯蘭國武裝份子於第一時間承認恐攻事件是其所為。
此次空難非但讓俄羅斯暫停往返埃及航班，並且重創埃及旅遊業，損失慘重。
埃及官方表示，俄羅斯客機空難讓埃及旅遊業每月損失數億美元，酒店住房率大跌。1060227
(中央社)
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