日籍228犧牲者遺族將赴台 盼台早日負起賠償責任
日本《琉球新報》報導，「228 事件」的日籍犧牲者，沖繩縣出身的仲嵩實和石底加襧的遺族們，將赴台參加288犧牲者追悼儀式。石底的女兒具志堅美智恵表示，「希望台灣政府能承認賠償責任」。
與那國出身的仲嵩和石底在228事件發生的1947年時，因到在基陸港故障的船上取零件，無端被捲入事件中。當年29歲的仲嵩和39歲的石底被殺害。
仲嵩的長女、79歲德田初子與石底的三女、75歲的具志堅去年11月向台灣政府申請賠償，直到2月26日台灣方面都還沒有做出審查結果。
具志堅向《琉球新報》表示，「父親遇害時我才5歲，並沒有記憶」，7年前，98歲時過世的母親光子也從未向女兒提起228事件，僅告知「不要忘記2月28日是父親的忌日」。具志堅說：「母親可能是一直不願承認父親的死，所以絲毫不曾提起」。
台灣設有228事件不明身分犧牲者的的靈骨塔，具志堅去年參加追悼儀式時，提供了自己的DNA採樣，以供身分鑑定，她希望一定要找到父親的屍骨。
德田和具志堅將隨「追求228事件真相沖繩之會」等相關人士赴台，預定28日上午在基隆市參加沖繩犧牲者追悼儀式、下午在台北市參加70周年中樞紀念儀式。
(中時)
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