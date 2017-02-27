從天堂掉到地獄 頒獎烏龍其實不少

2017年奧斯卡頒獎典禮，錯將最佳影片獎頒給「樂來越愛你」的這一刻，無疑將在演藝史上被記上1筆，但這當然不是頒獎典禮或電視直播中第1次頒錯獎。

在今年的頒獎典禮上，「樂來越愛你」（La La Land）製作團隊還正在致詞，就被告知本屆最佳影片獎得主應該是「月光下的藍色男孩」（Moonlight），堪稱是奧斯卡史上最大烏龍。

英國廣播公司（BBC）整理近年幾次類似事件如下：

2016年黑人原創音樂獎（MOBO Awards）最佳歌曲誤頒給R＆B 3人組合WSTRN，他們享受了近1小時得獎的喜悅，主辦單位才更正，這項大獎得主應該是饒舌歌手阿布拉卡達布拉（Abra Cadabra）。

主持人瑞奇威廉斯（Rickie Williams）與梅爾文奧多姆（Melvin Odoom）宣布這項失誤，解釋道：「有人拿錯信封。」

參與2015年環球小姐選拔的哥倫比亞小姐古蒂蕾茲（Ariadna Gutierrez Arevalo），也是空歡喜的受害者之一。

當時主持人哈維（Steve Harvey）將亞軍誤當冠軍，在古蒂蕾茲戴上后冠與飾帶後才告訴全世界觀眾，冠軍其實是菲律賓小姐伍茲巴赫（Pia Alonzo Wurtzbach），古蒂蕾茲只能眼睜睜看著「她的」后冠易主。

美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）也曾在2009年的法國NRJ音樂大獎上獲頒其實不屬於她的最佳國際歌曲獎。

當年在法國坎城頒發的這個獎項最後送回蕾哈娜（Rihanna）手上，還好凱蒂佩芮也以「花樣派對」（Oneof the Boys）拿下NRJ音樂大獎的最佳國際專輯獎，場面才沒那麼尷尬。

備受矚目的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）也免不了發生類似烏龍。

2007年英國觀眾投票選出代表英國參賽的歌手時，流行樂團Scooch與歌手辛蒂（Cyndi）都相當有望取得勝利，這也怪不得主持人泰瑞沃根（Sir Terry Wogan）與費恩柯頓（Fearne Cotton），在直播宣布勝利者時，會同時講出2個不同的名字。

費恩柯頓稍後宣布，Scooch是真正獲得觀眾投票青睞的贏家，英國廣播公司也為這次失言發聲明致歉，並再次證實Scooch獲勝，將前往赫爾辛基（Helsinki）比賽。（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)