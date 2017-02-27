郵政耆老潘安生 談二二八親身經歷

郵政耆老潘安生明年將歡渡百歲壽誕。（廖德修攝）

前郵政總局首席副局長潘安生年已98歲（虛歲99）高齡，1984年退休，服務郵政的時間長達46年，跨越八年抗戰與勝利後的台灣郵政，足跡踏遍台灣每個鄉鎮，也曾在一項經濟特展中，為先總統蔣中正夫婦介紹展出的郵票。而同期的夥伴都已先後辭世，剩下他碩果僅存，無疑是中華郵政之寶。

潘安生是在1938年在鄂西的恩施縣考進湖北郵政管理局，1946年奉命跟隨郵政總局的長官來台接收台灣郵政。他回憶，當時郵政辦事處是在長沙街，即現在國史館的位置，員工宿舍則在牯嶺街，平常就走路或搭車來回，生活還算平靜。

不料1947年2月28日發生二二八事變，潘安生說，當時有同事在路上碰到一群台灣人，對方先用台語、再用日語詢問，答不出來就會挨打。後來大家都不敢出門，更別說上班，只能躲在宿舍等待風波平息，但吃飯卻成了大問題。幸好平常負責幫忙作飯的一位台籍女幫佣願意幫忙，就由她負責外出採買，才解決了大家的民生問題。

潘安生說，當時在台灣的駐軍大都調回大陸，兵力並不多，全台很快被民眾控制，直至國軍奉命再度來台，事件才迅速平息。他認為事件的起因是本省、外省人之間的誤會，因為處理不當才會擴大，並造成歷史上的遺憾事件。

二二八事件並未把潘安生嚇跑，反而繼續留在台灣安身立命。他說，當時台灣和大陸幣制不一樣，大陸是用法幣，後來改成金元券、銀元券，通貨膨脹越演越烈。台灣是用舊台幣，郵資的制定就由他負責，在當時是非常重要的任務。

潘安生還透露一個有趣的小插曲，1984年退休後不久兩岸逐漸開放往來，當時他透過管道取得大陸郵票，便在報紙上寫文章，無論好壞都給予客觀的評論，後來卻因某些「愛國人士」有意見，只好停掉專欄，但其論述已受到兩岸集郵界人士的推崇。

祖籍蘇州的潘安生因戰爭的緣故，學歷只到江蘇省立蘇州中學，但服務郵政期間勤於讀書、寫作，中英文造詣俱佳，一路做到郵政總局首席副局長，兒子們也都受到國內外良好教育，擁有博士學位。依照華人的習慣，明年潘安生將歡渡百歲壽誕，屆時也將是郵政界一大盛事。

(中時)