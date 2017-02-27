「我被砍了！」疑感情問題 男子遭砍向警求救

永和派出所調查中。（葉書宏攝）

年約20多歲李姓男子今（27日）下午6時許，獨自走入新北市中和警分局中和派出所求救，他向值班警員說，「我被砍了！」警方要幫忙聯繫救護車，李男拒絕送醫。他說，「對方要求他和女友分手，隨即持刀往他右胸猛刺一刀。」

警方指出，案發地位於永和，已連繫永和派出所後續處理，李男已前往醫院驗傷，傷勢約2公分左右，未深及要害，無生命危險，將進一步偵辦。

(中時)