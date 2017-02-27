木棒聯賽》轉練投手1年 普門高家慶季軍戰奪勝
轉練投手才1年，普門中學側投高家慶今年首度參與高中聯賽木棒組賽事，今天(27日)在4強戰先發出戰南英商工，主投7.2局，只被敲出3支安打，失2分，率領球隊以4比2取勝奪季軍，他也以優質先發表現拿下勝投，讓自己更添信心。
今天掛帥對上南英，高家慶開賽先保送首名打者，之後連敲2安失分2分，但他及時回穩，之後連續抓下19個出局數，沒有失分，他提到：「第1局遇到亂流，但教練跟我說放開投，後面就比較穩定了。」
高家慶當初以野手身份進入普門，前兩年都打鋁棒組，但因為當野手表現不出色，高二時在教練的建議之下轉練投手，普門投手教練黃梓育表示，一開始先讓他用正投，但狀況也不太好，再嘗試幫他改成側投後，發現投得不錯。
以往擔任野手沒有太多發揮空間，高家慶轉換成投手身份後進入球隊主力陣容中，今年參與木棒組賽事，合計出賽5場，投了23.2局，表現不俗。他提到：「當投手和打者的感覺不一樣，自己比較喜歡當投手，可以主動對付打者，當打者則是比較被動一方。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。