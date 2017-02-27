木棒聯賽》轉練投手1年 普門高家慶季軍戰奪勝

普門高家慶，季軍戰繳優質先發奪勝投。（學生棒連提供）

轉練投手才1年，普門中學側投高家慶今年首度參與高中聯賽木棒組賽事，今天(27日)在4強戰先發出戰南英商工，主投7.2局，只被敲出3支安打，失2分，率領球隊以4比2取勝奪季軍，他也以優質先發表現拿下勝投，讓自己更添信心。

今天掛帥對上南英，高家慶開賽先保送首名打者，之後連敲2安失分2分，但他及時回穩，之後連續抓下19個出局數，沒有失分，他提到：「第1局遇到亂流，但教練跟我說放開投，後面就比較穩定了。」

高家慶當初以野手身份進入普門，前兩年都打鋁棒組，但因為當野手表現不出色，高二時在教練的建議之下轉練投手，普門投手教練黃梓育表示，一開始先讓他用正投，但狀況也不太好，再嘗試幫他改成側投後，發現投得不錯。

以往擔任野手沒有太多發揮空間，高家慶轉換成投手身份後進入球隊主力陣容中，今年參與木棒組賽事，合計出賽5場，投了23.2局，表現不俗。他提到：「當投手和打者的感覺不一樣，自己比較喜歡當投手，可以主動對付打者，當打者則是比較被動一方。」

(中時電子報)