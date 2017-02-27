最佳影片大逆轉 月光導演：如洗三溫暖
奧斯卡金像獎頒發最佳影片獎項擺烏龍，「月光下的藍色男孩」導演巴瑞賈金斯說，真想不出來，他的人生有什麼比剛剛在台上20或30分鐘內發生的事，更富戲劇化的轉變了。
巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）說，在台上的那20多分鐘真是瘋狂。
他到後台記者室被追問，對於頒獎人宣布「樂來越愛你」（La La Land）得獎時的心情，他說，覺得所有入圍影片都值得獲得這項殊榮，當下也就接受了，他與在場的每個人一樣熱烈鼓掌。
巴瑞賈金斯表示，後來注意到狀況有些混亂，猜想可能有不尋常的情形發生，相信每個人都看到了他臉上的表情，對於這樣的結果一度不知說什麼才好。
他說，當時沒有人向他說明怎麼回事，但他想要看看搞錯的與正確的兩張得獎名單，當時在台上的頒獎人華倫比提（Warren Beatty）說，巴瑞賈金斯先看過前，任何人都不能碰。
直到華倫比提拿給自己過目後，巴瑞賈金斯說，對於所發生的一切，他才感到釋懷。
由於這樁烏龍是「樂來越愛你」製作人霍洛維茲（Jordan Horowitz）主動表明搞錯了，巴瑞賈金斯拜託記者務必寫下他對於「樂來越愛你」團隊的肯定。
他最後說，「但是老天啊，我們得了最佳影片。」1060227
(中央社)
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