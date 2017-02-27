沖繩二二八受難家屬 訪阿嬤家博物館
日本沖繩二二八受難者家屬今天參訪慰安婦紀念館，婦女救援基金會表示，二二八和慰安婦都是人權議題，支持沖繩二二八受難家屬獲合理賠償，也希望慰安婦獲日本政府賠償。
日本沖繩二二八受難者家屬代表團今天抵達台灣，前往婦女救援基金會的「阿嬤家–和平與女性人權館」參訪，婦援會執行長兼「阿嬤家–和平與女性人權館」館長康淑華也向參訪來賓解說台灣「慰安婦」人權運動歷程，並親自導覽介紹館內的各項展覽內容。
婦援會表示，促成這次參訪活動的人，是二二八事件第一名獲得賠償的外籍受害者家屬、來自日本沖繩的青山惠昭，他在去年11月陪同另外兩名沖繩的二二八事件受難者家屬來台，向台灣政府申請賠償時，就曾特地前來婦援會拜訪致意。
青山惠昭表示，台灣政府先前以日本政府沒有賠償前台籍「慰安婦」為由，駁回他的賠償申請，讓他覺得不合理，而日本政府不願賠償台灣「慰安婦」的作法同樣也讓人很難接受。
身為受難者家屬，青山惠昭表示，非常理解台灣「慰安婦」的心情，這次沖繩的二二八受難者家屬組成代表團，來台灣參加紀念活動，他特別安排大家到「阿嬤家–和平與女性人權館」參觀，希望在了解「慰安婦」議題的同時，也表達對台灣「慰安婦」阿嬤們的支持。
除了正式獲賠的青山惠昭外，另外兩名沖繩的二二八受難者石底加禰、仲嵩實的家屬，也已經向台灣政府提出賠償申請，兩位受難者的家屬今天都到「阿嬤家–和平與女性人權館」來參觀。
康淑華指出，二二八和「慰安婦」都是人權議題，青山惠昭去年的拜訪，讓二二八和慰安婦議題產生連結，這是難得的緣分，人權不分國籍，婦援會支持沖繩的二二八受難者家屬，認為他們應得到合理賠償，同樣地也希望前台籍慰安婦能得到日本政府賠償，期盼未來能和沖繩的朋友們在爭取人權議題上有更多合作與交流。1060227
(中央社)
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