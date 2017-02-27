日眾院通過新年度預算案 金額創新高

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日本眾議院院會今天審理總額創新高的新年度（4月起的財會年度）預算案，在執政聯盟自民、公明黨等贊成票占多數的情況下，通過預算案，送交參議院審理。

日本新年度（4月起的財會年度）預算總額為97兆4547億日圓（約新台幣26兆7600億元），連續5年創新高。眾議院院會今天通過新年度預算案之後，送交參議院審議。即使參議院不在30天內議決，在2016年度（至3月底為止）內，新年度預算案也會通過。

新年度預算案今天下午先是在眾議院預算委員會，由自民、公明黨贊成票占多數的情況下通過。

傍晚，眾議院院會召開，新年度預算案緊急排上議程。在眾議院院會上，自民黨認為，希望能早日讓附有最大型景氣對策的新年度預算案通過，強力推行「安倍經濟學」，讓日本確實擺脫通貨緊縮。

儘管在野黨反對通過新年度預算案，但傍晚的眾議院院會後來還是以記名投票進行表決，在自民、公明黨等贊成票占多數的情況下表決通過，新年度預算案送交參議院審議。

日本2017年度預算案包含金額創新高的防衛費（含美軍重編相關費用在內的國防費）5兆1251億日圓的預算編列。1060227

(中央社)