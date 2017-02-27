禽流感高市失守 撲殺5613隻鴨

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禽流感疫情延燒，高雄市也失守淪陷，杉林區一處養鴨場鴨隻被檢出H5N8病毒，高市農業局動保處今天傍晚完成鴨場5613隻鴨隻撲殺及消毒作業，這是高市今年首例禽流感確診個例。

動保處表示，杉林區鄭姓飼主養鴨場依現行公告規定於鴨隻上市前申請禽流感檢測，昨天下午接獲通報H5呈陽性反應，為防止疫情擴散，動保處即對該場5613隻鴨隻進行移動管制；今天下午送檢檢體確診為H5N8血清分型，於傍晚5時前完成全數撲殺及消毒作業。

動保處說，由於該場為主動通知檢測，依現行撲殺補償作業相關規定，可獲市場價格約8成補償費用，減輕損失。

動保處指出，入冬以來，持續對轄內各公共場域、公園綠地及養禽場進行嚴密採樣監控，這次杉林區養鴨場被檢出禽流感陽性反應為高雄市首例，除已依循現行防疫標準作業規定通報中央及市府各相關單位外，也將針對臨近該案例場周邊所有養鴨場進行全面篩檢，以防堵疫情蔓延。1060227

(中央社)