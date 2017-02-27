呂秀蓮：二二八雙元兇 蔣介石和陳儀
副總統呂秀蓮今天表示，一般多認為二二八事件的元兇是前總統蔣介石，不過她認為是蔣介石和當時的台灣省行政長官陳儀「雙元兇」，還包括高雄要塞司令彭孟緝在內等4個劊子手。
今年是二二八事件70週年，台灣和平中立大同盟和美國柯喬治紀念基金會今天在大稻程永樂廣場舉辦「走出二二八，共築台灣夢」晚會。
呂秀蓮致詞時表示，她和前總統陳水扁執政的時候，曾針對二二八事件，請學者專家出版專書，指出二二八事件的元兇是蔣介石，不過她認為二二八事件是「雙元兇」，也就是蔣介石和陳儀。
呂秀蓮說，二二八事件時蔣介石還沒到台灣，陳儀在台灣為非亂作、殺燒淫掠，把台灣人講成叛亂份子、日本人走狗、共產黨同路人，蔣介石接受陳儀報告，才會派軍隊到處抓人、殺人。
呂秀蓮說，當時還有4個劊子手，也就是當時的第21師長劉雨卿、台北憲兵第四團團長張慕陶、警總參謀長柯遠芬和高雄要塞司令彭孟緝。
呂秀蓮說，二二八事件讓台灣一代菁英都不見了，甚至接下來宣布了38年的戒嚴時間；還好2000年政黨輪替，扳倒不公不義的政權，大家一定要記得，外來政權、異族統治的歷史輪迴就是燒殺淫掠，如果不要第二次的二二八事件，就是不能讓異族再統治台灣，台灣是台灣人的台灣，不能讓任何外來政權再糟蹋台灣。1060227
(中央社)
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